Екатеринбург, , 07:57 — REGNUM

Средний Урал занял второе место в «рабочем рейтинге» по соотношению вакансий и резюме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе HeadHunter Урал.

Первое место в списке заняла Курганская область — там оказалось проще всего найти работу, ведь на одну вакансию в регионе в среднем выделяется 3,7 резюме от соискателей. А вот в Свердловской области на вакансию приходится 4,4 резюме. Третьим регионом в рейтинге стала Челябинская область — там выделяется 5,4 резюме на вакансию.

Средний показатель по УрФО равен 5,3 резюме (ЯНАО — 5,4, ХМАО — 6,4, Тюменская область — 7,7 резюме).

Напомним, на Среднем Урале области размещено более тысячи вакансий с предлагаемыми зарплатами от 100 тысяч рублей и выше в месяц. Есть даже вакансия, где предлагается доход от 1 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области опубликовали рейтинг высокооплачиваемых вакансий