Сеул, , 07:54 — REGNUM

Представители юнокорейской компании Samsung Electronics объявили дату начала продаж складного смартфон Galaxy Fold, сообщает Maeil Business Newspaper.

По их словам, смартфон появится на рынке уже 18 сентября 2019 года.

Известно, что в течение первого месяца продаж на рынке появится около 30 тыс. устройств, однако к октябрю количество устройств на мировом рынке увеличится до 60 тыс. — 70 тыс. устройств.

Как предполагают инсайдеры, южнокорейская компания может представить складной смартфон на международной выставке бытовой электроники Internationale Funkausstellung Berlin, которая пройдет в Берлине с 6 по 11 сентября.

Известно, что 7 августа в Нью-Йорке Samsung Electronics также представит Galaxy Note 10. В дополнение ко всему, компания также выпустит смартфон среднего класса Galaxy A90 5G.

По предварительным данным, южнокорейская компания ведет разработки следующего складного смартфон Galaxy Fold.

Известно, что компания начнет закупку запчастей для смартфона с ноября 2019 года, а сам смартфон должен появиться на рынке в начале 2020 года.

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