Тюмень, , 07:36 — REGNUM

В Тюмени рядом с аэропортом «Рощино» появится международный выставочный центр. Его проектированием занимается JunglimArchitectureCo. Ltd. из Южной Кореи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Корейской стороной предложено несколько архитектурных решений фасадов будущего выставочного центра площадью до 10 000 кв. м, в котором будут предусмотрены все необходимые помещения: выставочные площади, конференц-залы, открытое пространство, залы для брифингов, просторные холлы и многое другое. Возводить выставочный центр будут с применением энергоэффективных и передовых архитектурных технологий.

Реализация проекта ведётся в рамках подписанного 29 апреля 2019 года в Сеуле контракта между тюменской строительной компанией ООО «Инвест Групп» и корейской компанией JunglimArchitectureCoLtd.

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