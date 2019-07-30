Сеул, , 07:30 — REGNUM

По состоянию на 2018 год Южная Корея является третьим по величине производителем электроники в мире. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Korea Electronics Association.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году объем производства электроники в Южной Корее составил $171,11 млрд.

Известно, что на долю Южной Кореи приходится 8,8% от общего объема производства электроники в мире. 12,6% ($245,4 млрд) от общего объема приходится на США и 37,2% ($717,26 млрд) — на Китай.

«Благодаря «буму» на мировом рынке полупроводников, южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix стали лучшими игроками на рынке», — сообщили заинтересованные лица.