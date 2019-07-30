Ульяновск, , 07:26 — REGNUM

В Ульяновской области продолжается заготовка кормов и уборка урожая. В начале августа будут подведены промежуточные итоги уборочной кампании, по итогом которой будет определен лучший муниципалитет с вручением переходящего кубка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Уборка урожая Мсх.ru

По данным министерства АПК и развития сельских территорий, по состоянию на 29 июля зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 44 899 га (или 7,1% от плана). Валовой сбор зерновых составил 96 748 тонн при урожайности 21,5 ц/га. Озимая пшеница убрана с площади 15,4% (или 38 817 га), валовой сбор составил 85 725 тонн при урожайности 22,1 ц/га. Завершается уборка озимого рыжика: данная культура собрана с площади 3445 га (или 96,1%).

Также идёт заготовка кормов. В частности, многолетние травы убраны с площади около 54,4 тыс. га (или 93,9%), однолетние — с 41,2 тыс. га, что составляет соответственно 93,9% и 73%.

В рамках уборочной кампании в Ульяновской области еженедельно подводят промежуточные итоги, определяя лучший муниципалитет и вручая переходящий кубок. Также будут определяться лучшие хозяйства и комбайнеры.