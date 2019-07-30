Большой Камень, Приморский край, , 07:25 — REGNUM

Специалисты дальневосточного завода «Звезда» приступили к ремонту атомных подводных лодок «Магадан» и «Иркутск», сообщает 30 июля пресс-служба предприятия.

Работы над модернизацией корпуса «Иркутска» будут выполняться в соответствии с техническим проектом, выполненным инженерами ЦКБ «Рубин». В ближайшее время они прибудут на завод для контроля хода работ. Сейчас коллектив предприятия ведёт работы по дефектовке и ремонту судовой арматуры, общекорабельных устройств, рулевых приводов. Завершение ремонта АПЛ запланировано на 2022 год.

В свою очередь подводная лодка «Магадан» прошла освидетельствование. Начало работ запланировано на ближайшее время.

Ранее предприятие завершило ремонт АПРК «Омск». Корабль принял праздничном параде в честь Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.

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