Москва, , 07:10 — REGNUM

По итогам дня 29 июля баррель Brent подорожал на 0,84%, до $63,83. Нефтяные котировки подросли на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, а также ожиданий новых переговоров между США и Китаем в Шанхае, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Инвесторы не рассчитывают, что на этих переговорах будет подписано соглашение. Президент Трамп тоже думает, что Китай, возможно, не захочет подписывать торговое соглашение до выборов в США в 2020 году.

Сегодня, 30 июля, баррель нефти Brent подорожал на 0,27%, до $64. Условия для продолжения роста неплохие. Сдерживающим фактором для нефтяного рынка остается заседание ФРС США (30−31 июля).

По мнению большинства инвесторов и экономистов, по итогам заседания 31 июля американский ЦБ снизит ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2−2,25%.

Снижение заложено в цены, поэтому трейдеры ждут пресс-конференции главы ФРС Дж. Пауэлла, чтобы понять будущую монетарную политику на вторую половину года.

Если в СМИ не появятся негативные заголовки для нефти до вечера, то можно ожидать восстановления цен до $65,70. Рост выше на сегодня не рассматривается.

Читайте также: Нефть ждёт «позитивного сигнала» о переговорах США и Китая — BNP Paribas