Москва, , 07:06 — REGNUM

Рубль 29 июля незначительно подешевел к доллару и евро, а также укрепился по отношению к британскому фунту, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, да 63.43 руб., евро/рубль — на 0 31%, до 70,72 руб. пара фунт рубль снизилась на 1.17%, до 77,55 руб.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рубль подешевел на открытии торговой сессии на фоне завершения налогового периода, снижения цен на нефть на торгах в Азии, а также предстоящего заседания ФРС США (30−31 июля). С ростом нефтяных котировок с 62,91 до 63,88, пара доллар/рубль снизилась с 63,63 до 63,43 руб.

К евро рубль ослабился на 0,31% и укрепился к британцу на 1,17%. Такой сдвиг вызвала своим ростом кросс-пара евро/фунт. Фунт обновил двухлетний минимум к доллару США на американской сессии из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения. Глава МИД королевства Доминик Рааб заявил, что Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по «жесткому» сценарию.

Сегодня, 30 июля, баррель Brent подорожал на 0,20%, до $63,96. Условия для укрепления рубля неплохие. Основными событиями для финансовых рынков на текущей неделе остаются заседание ФРС США и возобновление переговоров между представителями Китая и США. Пятничный отчёт по рынку труда в США после заседания ФРС и снижения стоки может быть неинтересен участникам рынка.

Сегодня значительного укрепления рубля не ожидается, поскольку рубль начал испытывать давление со стороны долгового рынка. Индекс RGBI снизился на 0,2%, до 143,23. Снижение ставки ЦБ РФ может подтолкнуть зарубежных инвесторов к выходу из ОФЗ. К закрытию торгов в Европе ожидается снижение пары доллар/рубль до 63,25 руб.

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