Богородский район, Нижегородская область, , 06:24 — REGNUM

Арбитражный суд Нижегородской области признал обоснованным иск федеральной компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» к ООО «Экоград», выступающей застройщиком ряда многоквартирных домов жилого комплекса «Окский берег» в Богородском районе. В отношении компании введено конкурсное производство, но решение пока не изготовлено и не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ЖК «Окский берег» представляет собой комплекс жилых домов, в которых к 2027 году должны были проживать 80 тыс. человек. На сегодня по открытым данным ЖК — это 56 домов-недостроев в разной степени готовности, куда вложили средства около 3−3,5 тыс. долевых участников. ООО «Экоград» является застройщиком восьми домов и ещё на стадии предварительных слушаний представитель компании заявлял, что общество, по его мнению, не имеет признаков банкротства и возможно мирное урегулирование ситуации.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко поручил федеральному Минстрою и властям региона разработать экономическую модель для достройки комплекса, в том числе с решением финансовой части проблемы.

Инициатором банкротства общества в апреле стала публично-правовая компания, созданная федеральными властями для контроля за соблюдением прав дольщиков.

В ходе слушаний некоторые дольщики пытались вступить в реестр кредиторов, но ходатайства были отклонены в связи с тем, что на тот момент решения о несостоятельности ещё не было вынесено.

29 июля 2019 года судья удовлетворил иск, было решено «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Подробности решения пока неизвестны, и оно ещё может быть обжаловано.

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