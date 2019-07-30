Казань, , 06:08 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии в конце июля и начале сентября 2019 года начнёт рассмотрение сразу двух исков к компании депутата Госсовета Равиля Зиганшина, выступающей подрядчиком космодрома в Приамурье — ООО «ПСО «Казань». Спор касается многомиллиардных займов, которые известный в Поволжье подрядчик получил от ООО «Казань Экспо» в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, компания депутата-единоросса Зиганшина получила от Роскосмоса контракт почти на 39 млрд рублей на возведение второй очереди космодрома в Амурской области. Также ООО известно своим участие в строительстве объектов Универсиады-2013 в Казани, стадионов к ЧМ-2018 по футболу в Самаре и Саранске. Налоговая служба в 2018 году за долги почти в 2 млрд рублей сделала попытку обанкротить компанию, но стороны смогли заключить мировое соглашение, по которому подрядчику дали год на погашение задолженности. Между тем в июле 2019 года была признана банкротом другая аффилированнам с депутатом крупная компания, где работают около 400 человек, — ООО «Строительная компания «Татдорстрой».

Читайте также: В Татарии обанкрочена крупная стройфирма, принадлежащая депутату Госсовета

20 июня 2019 года существенные денежные претензии появились к ООО «ПСО «Казань» от ООО «Казань Экспо». Первый иск был подан на сумму 1 046 678 210,44 рубля, его слушания начнутся 31 июля 2019 года.

Речь идёт «о взыскании суммы займа по соглашению о переводе долга от 20.11.2017 в размере 1 026 753 519,35 рубля, процентов за пользовании займа в размере 99 909,1 рубля, штрафной неустойки в размере 19 824 781,99 рубля».

Сумма исковых требований второго иска — 1 181 008 630,14 рубля. Истец требует взыскать «1 000 000 000 рублей задолженности по договору займа от 09.08.2018 г. , 8 630 руб. 14 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и 181 000 000 руб. штрафной неустойки». Слушания назначены на 5 сентября.

«От истца поступило письменное ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, со ссылкой на то, что рассмотрение дела в открытом судебном заседании может привести к разглашению коммерческой тайны», — отмечается в материалах второго дела.

Суд отклонил просьбу о слушаниях в закрытом режиме.