Ханты-Мансийск, 30 июля 2019, 06:05 — REGNUM
В Югре запланировано возвести заводы по переработке рыбы в трёх районах региона. На данный момент ведутся поиски инвесторов в перспективную отрасль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
На сегодняшний день в Югре на глубокую переработку направляется меньше половины выловленной рыбы. Проект размещения заводов возле мест рыбодобычи нацелен на изменение этой ситуации, отметили в правительстве ХМАО.
Первый инвестиционный проект по рыбопереработке на данный момент реализуется в посёлке Березово. Производство планируется запустить до 2021 года.