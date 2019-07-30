Ханты-Мансийск, , 06:05 — REGNUM

В Югре запланировано возвести заводы по переработке рыбы в трёх районах региона. На данный момент ведутся поиски инвесторов в перспективную отрасль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В Березовском, Белоярском и Октябрьском районах есть серьезный потенциал, ресурсы в этом направлении. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами, и уже есть претенденты на реализацию этого проекта», — заявил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев.

На сегодняшний день в Югре на глубокую переработку направляется меньше половины выловленной рыбы. Проект размещения заводов возле мест рыбодобычи нацелен на изменение этой ситуации, отметили в правительстве ХМАО.

Первый инвестиционный проект по рыбопереработке на данный момент реализуется в посёлке Березово. Производство планируется запустить до 2021 года.