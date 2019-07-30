Якутск, , 06:47 — REGNUM

Долго прогнозируемое событие в Якутии — расторжение концессионного соглашения с региональным оператором ООО «ЯкутскЭкоСети» — находится в стадии исполнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. А 30 июля правительство республики согласовало кандидатуры руководителей регионального оператора и МУП «Жилкомсервис».

Метла

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Владислав Созонов утверждён на должность руководителя ООО «ЯкутскЭкоСети». Бывший директор Денис Тон уволился неделей ранее и уехал из республики.

Валерия Билоус сменила на посту уволенного директора МУП «Жилкомсервис» Андрея Лебедева, который в 2018 году подписал себе зарплату в 500 тыс. рублей. При этом предприятие имеет долги и кредитные обязательства.

«Подготовлен пакет документов о выводе эстонской компании «Ferrmix construction» (владеет 51% долей) из состава учредителей ООО «ЯкутскЭкоСети». Окончательное решение — за правительством Якутии. Эстонская сторона оценила свою часть в уставном капитале на 12 млн рублей. Региональный оператор пока работает под контролем Окружной администрации», — сообщили в мэрии Якутска.

«ЯкутскЭкоСети» имеет долг пред МУП «Жилкомсервисом» более 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, «Жилкомсервис» оформил «ЯкутскЭкоСети» более 43 млн рублей займов. Ещё более 73 млн рублей составляет дебиторская задолженность ООО «ЯкуткЭкоСети» «Жилкомсервису», она возникла в результате сверки взаимных расчётов в апреле 2019 года.