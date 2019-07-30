Казань, , 04:23 — REGNUM

В Татарии за первое полугодие 2019 года индекс промышленного производства составил 101,3%, а объёмы производства — 1 401,7 млрд рублей., передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные минпромторга РТ.

В регионе за пять месяцев почти на 20% был превышен относительно этого же периода 2018 года показатель сальдированного финансового результата промпредприятий региона, составивший 170,1 млрд рублей.

К началу июня 2019 года у республиканских предприятий дебиторская задолженность была на уровне 790,1 млрд рублей, из которых на просроченную приходилось 19,9 млрд рублей. Кредиторская задолженность к этому времени составляла 563,6 млрд рублей, из которой 1,7% (9,5 млрд рублей) — просроченные долги. При этом за пять месяцев текущего года 73,1% промкомпаний региона получили прибыль — 191,9 млрд рублей, а почти 27% — убытки в размере 21,7 млрд рублей.

Больше всего просроченных кредиторских долгов было в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 40,9% от общего объёма, в сегменте производства химвеществ и продуктов — 14,1%, а также среди предприятий — производителей пищевых продуктов — почти 15% и производителей прочей неметаллической минеральной продукции — 8,8%.

«За январь-июнь 2019 года в Республике Татарстан добыто 18,2 млн тонн нефти, произведено 21 233 грузовых и 8 874 легковых автомобилей, 4,9 млн шин, 347,5 тыс. тонн синтетического каучука, 13,9 млрд кВт/ч электроэнергии, 29,7 млн Гкал пара и горячей воды», — уточняется в ведомстве.

Напомним, за пять месяцев 2019 года в сфере промышленности Татарии работали 334,8 тыс. человек.