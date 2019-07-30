Новосибирск, , 03:32 — REGNUM

В Новосибирской области подвели итоги реализации государственных программ за 2018 год. Как заявляют региональные власти, выполнение 33 госпрограмм признано эффективным, неэффективных программ не выявлено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На финансирование госпрограмм в 2018 году было направлено более 160 млрд рублей, более 97% освоено», — пояснил и.о. министра экономического развития области Лев Решетников.

Наибольшее количество финансовых средств было направлено на развитие образования, здравоохранения, автомобильных дорог, агропромышленного комплекса и социальную поддержку населения. Наиболее эффективно выполненными новосибирские власти считают госпрограммы в сфере здравоохранения, трудовых отношений, финансов и информатизации.

Тем не менее, в министерстве экономического развития предложили усилить персональный контроль руководителей органов власти и обеспечить согласование действий между всеми участниками. Кроме того, считают в Минэкономразвития, нужно снизить в регионе количество объектов незавершенного строительства.

Правительство Новосибирской области утвердило итоги реализации государственных программ в регионе за 2018 год.