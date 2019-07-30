Нижний Новгород, , 02:06 — REGNUM

В Нижегородской области за первое полугодие 2019 года специалистами регионального Роспотребнадзора из оборота было изъято около 1 тонны плодовоовощной продукции, которая не соответствовала требованиям о качестве. Продавцов 162 партий привлекли к административной ответственности, а продукцию утилизировали. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

За январь-июнь 2019 года специалисты управления взяли на проверку свыше 1,6 тыс. проб овощей и фруктов. Менее 1% проб не соответствовали нормативам по содержанию химических контаминантов, а 1,4% были далеки от нормативов по микробиологическим показателям. Из свыше 500 образцов, что исследовались на нитраты, только в двух — свекле и огурцах — было несоответствие.

По результатам проверок за рассматриваемый период из обороты изъяли и утилизировали 162 партии товара общим весом около 1 тонны. Продавцов привлекли к административной ответственности.

Напомним, с 29 июля 2019 года в ведомстве начала работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодов и овощей. До 12 августа на ней жители смогут получить консультацию о том, как действовать, если обнаружил некачественный товар в магазине, как выбрать качественные продукты питания.