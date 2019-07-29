Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM

Фондовый рынок США «взял передышку» перед объявлением Федерального резерва о базовой процентной ставке, 29 июля передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

К завершению торгов индекс Dow Jones немного подрос — промышленный индекс вырос на 28,96 пункта (0,11%), до 27 221,41 пункта.

Индексы S&P и Nasdaq отступили от рекордных значений, достигнутых на прошлой неделе. S&P 500 снизился на 4,88 пункта (0,16%), до 3020,98 пункта, Nasdaq упал на 36,88 пункта (0,44%) и закрылся на отметке 8293,33 пункта.

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