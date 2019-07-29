Дзержинск, Нижегородская область, , 22:47 — REGNUM

Подготовка к открытию детского технопарка «Кванториум» в Дзержинске начнется в августе 2019 года. Об этом стало известно по итогам выездного рабочего совещания с участием представителей администрации Дзержинска и правительства Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дзержинские дети смогут начать обучение в технопарке уже в 2020—2021 учебном году. Замглавы администрации города по социальной политике Наталья Суханова отметила, что в дзержинском технопарке планируется открытие нового химквантума, которого на сегодняшний момент еще нет нигде.

По словам губернатора Глеба Никитина, регион активно участвует в развитии системы поиска и обучения молодых талантов. Нижегородская область по итогам конкурса Минпросвещения России получила федеральное софинансирование по всем мероприятиям регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках реализации которого планируется к 2024 году охватить программами дополнительного образования не менее 80% детей.

В нижегородском «Кванториуме» на сегодняшний день прошли обучение уже около 900 ребят, 400 из которых планируют продолжать посещение технопарка.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область в 2019 году в рамках национального проекта «Образование» получит 700 млн рублей.

9 нижегородских заявок прошли конкурсный отбор.