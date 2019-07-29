Москва, , 22:37 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву уделить самое пристальное внимание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Соответствующее поручение было дано сегодня, 29 июля, на рабочей встрече Путина с Артемьевым.

Путин напомнил, что правительство ранее приняло постановление в котором четко сказано, что необоснованный рост тарифов ЖКХ сверх уровня инфляции — недопустим.

Российский лидер подчеркнул, что граждане обращают на тарифы ЖКХ самое пристальное внимание, особенно это видно в ходе проведения «Прямых линий».

Артемьев, в свою очередь, заявил, что в настоящее время закрыта возможность установления тарифов в регионах с превышением установленных правительством России индексов выше инфляции.

В отдельных случаях, если потребуется повысить тариф выше уровня инфляции, чтобы обеспечить их экономическую обоснованность, в обязательном порядке потребуется согласование ФАС. Что означает, что ответственность за такое повышение целиком и полностью лежит на ФАС.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются, чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — сказал президент России.