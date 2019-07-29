Москва, , 21:59 — REGNUM

Средний показатель обеспеченности жильём в России к концу 2024 года увеличится на 2,5 квадратных метра — до 27,6 квадратных метра на одного жителя страны. Такая оценка приводится в аналитическом докладе Банка России за июль 2019 года, сообщают 29 июля «Известия».

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточняется, ожидаемый рост показателя регулятор связывает с реализацией национального проекта «Жильё и городская среда».

Согласно докладу, указанные цифры в 1,5 раза превышают показатели 1995 года. Отмечается, что Россия уже сегодня опережает по уровню обеспеченности жильём такие страны как Япония (16 кв. м) и Бразилия (19 кв. м), но продолжает отставать, в частности, от США (70 кв. м) и Германии (39 кв. м).

Эксперты констатируют, что улучшать жилищные условия многим российским гражданам не позволяет уровень их доходов. Ожидается, что исправить ситуацию позволит более активное расселение ветхого и аварийного жилья.

Напомним, национальный проект «Жильё и городская среда» предусматривает увеличение ежегодных темпов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров и улучшение жилищных условий пяти миллионов семей к 2024 году.

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