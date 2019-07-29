Казань, , 21:56 — REGNUM

Татария вошла в число регионов, которые получили максимальные поступления в бюджет от штрафов, оплаченных автомобилистами. По итогам 2018 года, в бюджет республики по этой статье поступило 2,97 млрд рублей.

Штрафы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего в России за год собрано автомобильных штрафов на 71,3 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом сумма штрафов, собранных за нарушение ПДД в России, выросла на 3,38%, что не превышает инфляцию. 16 регионов получили доход в размере более 1 млрд рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В число регионов, где доход превышает 1 млрд рублей, вошли Москва — 14,75 млрд рублей, Московская область — 5,37 млрд рублей, и Татария заняла третье место.

В 47 субъектах РФ совокупный объём поступлений от штрафов вырос в течение года на 6,1 млрд рублей, в 28 регионах суммарный доход снизился на 3,77 млрд рублей. Меньше всего штрафов заплатили водители в Чукотском автономном округе — 8,83 млн рублей, Ненецком автономном округе — 18,17 млн рублей и в Магаданской области — 56 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре прошлого года глава Татарии Рустам Минниханов предложил убрать 50-процентные скидки на штрафы за нарушение Правил дорожного движения, которые действуют в случае оплаты не позднее 20 дней с даты вынесения постановления. По его мнению, система скидок себя не оправдывает.

«Принципиального улучшения собираемости штрафов мы не увидели, порядка больше не стало. Человек нарушил — значит, должен заплатить установленный штраф», — говорил Минниханов, уточняя, что бюджет теряет 3 млрд рублей.