Нижний Новгород, , 21:23 — REGNUM

По состоянию на 1 июля в Приволжском федеральном округе объём простроченной задолженности по заработной плате составил 245,5 млн рублей. Средства недополучили 4098 сотрудников поволжских предприятий, средний объём невыплаченной зарплаты составляет 59,9 тыс. рублей на каждого, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы Росстата. С начала года долги по зарплатам в округе выросли на 0,2%, а по сравнению с данными на 1 июня сокращение задолженности составило 21,2%.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

Максимальную задолженность накопили предприятия Татарии в отношении 808 работников — 65,5 млн рублей. С начала года объём задолженности по зарплатам в республике сократился на 33,8%, в течение месяца показатель снизился на 24,9%.

Максимальный темп роста задолженности с января наблюдается в Башкирии, здесь долги по зарплатам выросли на 812,7% или до 42,324 млн рублей. За месяц долг снизился на 7,7%. Также с начала года зафиксирован рост долгов по зарплате в Чувашии — они составил 218,4%, при этом по сравнению с июнем долги сократились на 27,7%. Также значительно выросла задолженность в Пермском крае — рост составил 82%, в течение месяца долг вырос на 133%. В Пензенской области с начала года объём невыплаченной зарплаты остался неизменным, однако за июнь долги сократились на 28,1%.

Наиболее значительно с начала года снизились долги по зарплатам в Ульяновской области — на 83,5%, однако в течение месяца рост составил 12,8%. При этом в Ульяновской области максимальный размер долга при расчёте на одного работника — 395,5 тыс. рублей и таких граждан в регионе двое. На 45,2% с января снизилась задолженность в Марий Эл, но по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 12,6%. Самарская область с начала года снизила долги по зарплатам на 44,3%, за месяц — на 41,6%. Несмотря на значительное снижение долга от уровня января на 26,5%, за месяц Удмуртия увеличила задолженность на 77%.

Единственный регион, где нет долгов по зарплате — это Мордовия.