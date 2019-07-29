Москва, , 19:59 — REGNUM

Рост бедности в России, зафиксированный в I квартале 2019 года, обусловлен опережающим ростом прожиточного минимума относительно темпов инфляции. Об этом говорится в комментарии, распространённом пресс-службой Росстата.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснили в ведомстве, прожиточный минимум на I квартал 2019 года был установлен Министерством труда России в размере 10 753 рубля, что на 7,2% выше показателя за I квартал 2018 года, когда он составлял 10 038 рублей. В то же время потребительские цены за этот период выросли на 5,2%.

В Росстате считают, что если бы рост прожиточного минимума был соразмерен темпам инфляции, доля населения с доходами ниже этого уровня на сегодняшний день соответствовала бы показателю 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Росстате сообщили, что доходы ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года имели 20,9 млн человек, что составляет 14,3% населения страны. На I квартал 2018 года этот показатель составлял 13,9%.

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