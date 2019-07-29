Москва, , 22:19 — REGNUM

Увеличение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума вызвано, в том числе, ростом закредитованности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Он видит причины происходящего в снижающихся реально располагаемых доходах населения.

«В том числе из-за роста кредитования. Кредиты — один из компонентов, снижающих доходы населения. Это приводит к росту числа бедных граждан», — отметил экономист.

Эксперт считает, что государству несложно при желании исправить эту ситуацию.

«Рост числа бедных остановить несложно, но затратно. Необходимо создавать новые рабочие места с высокой зарплатой. Это возможный вариант, но требует усилия государства. Сейчас экономическая политика на это совершенно не нацелена», — сообщил Надоршин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в первом квартале 2019 года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 20,9 млн человек, что на полмиллиона выше показателей аналогичного периода предыдущего года.