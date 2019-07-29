Махачкала, , 19:55 — REGNUM

Махачкалинский морской торговый порт за неполные семь месяцев 2019 года обработал более 2 млн 480 тысяч тонн грузов, что на 161% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Текущий объём перевалки грузов уже превысил годовой показатель 2018 года, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе предприятия.

Махачкалинский морской торговый порт Mmport.ru

Напомним, махачкалинский морской порт — это единственный незамерзающий порт России на Каспии. Он является важным связующим звеном транспортной системы Юга России. Коллектив занимается перевозкой и переработкой генеральных, минерально-строительных и наливных грузов, а также паромными и контейнерными перевозками.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2019 года во время рабочего визита в Махачкалу министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв заявил о необходимости построить в Дагестане дополнительный морской порт для обеспечения перевозки грузов, доставляемых в том числе и по железной дороге. По его словам, в правительстве страны уже одобрили данную инициативу.