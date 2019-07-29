Москва, , 18:46 — REGNUM

Глава ФАС Игорь Артемьев назвал две отрасли экономики, где процветает картельный сговор.

«Картелей тысячи, наиболее «засоренные» картелями отрасли — это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство», — сообщил Артемьев в ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина.

По данным главы ведомства, в этих отраслях «сговариваются практически в 80−90 процентах государственных объявленных торгов», отмечается на сайте Кремля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, готовится ко внесению в Госдуму очередной законопроект, направленный на борьбу с монополизацией в экономике.

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