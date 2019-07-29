Нью-Йорк, США, , 18:44 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно, 29 июля передает агентство Reuters.

Промышленный Dow Jones находится в «символическом» плюсе, S&P ушел в небольшой минус, Nasdaq — в минусе почти на 1%.

Через час после открытия фондового рынка США индекс Dow Jones вырос на 15,83 пункта (0,06%), до 27 208,28 пункта, индекс S&P 500 снизился на 9,05 пункта (0,30%), до 3016,81 пункта, индекс Nasdaq снизился на 73,74 пункта (0,89%), до 8256,47 пункта.

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