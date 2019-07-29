Москва, 29 июля 2019, 18:41 — REGNUM
Президент РФ Владимир Путин поручил главе ФАС Игорю Артемьеву вести мониторинг реализации норм, направленных на борьбу с картельными сговорами, сообщает сайт Кремля.
«Надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни», — заявил Путин в ходе рабочей встречи с Артемьевым.
Глава ФАС рассчитывает на то, что предлагаемый проект закона будет принят Госдумой осенью.
Новый проект закона прошел согласования, и правительство РФ внесет его в Госдуму в ближайшее время.
«Новый закон, конечно, позволит и нам, и коллегам из правоохранительных органов делать это (бороться) гораздо эффективнее», — заверил Артемьев.
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