Москва, , 18:41 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин поручил главе ФАС Игорю Артемьеву вести мониторинг реализации норм, направленных на борьбу с картельными сговорами, сообщает сайт Кремля.

«Надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни», — заявил Путин в ходе рабочей встречи с Артемьевым.

Глава ФАС рассчитывает на то, что предлагаемый проект закона будет принят Госдумой осенью.

Новый проект закона прошел согласования, и правительство РФ внесет его в Госдуму в ближайшее время.

«Новый закон, конечно, позволит и нам, и коллегам из правоохранительных органов делать это (бороться) гораздо эффективнее», — заверил Артемьев.

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