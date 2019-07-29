Москва, , 18:36 — REGNUM

Акционерное общество «Росгеология» предлагает российскому правительству до 1 октября создать государственную программу для «возрождения Севморпути». По данным газеты «Коммерсант», новая программа, разбитая на несколько этапов, содержит планы по геологической разведке в Арктике. Для этого с 2020 по 2024 год «Росгеология» хочет получить 89,3 млрд руб., с 2024 по 2035 год еще 104,6 млрд руб. и, наконец, 98,6 млрд руб. до 2045 года включительно. Таким образом, в случае утверждения общая сумма на реализацию программы составит 292,5 млрд. рублей. По мнению генерального директора — председателя правления АО «Росгеология» Сергея Горькова, возглавившего ведомство в апреле 2019 года, источниками финансирования должны стать государственные средства и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Идею поддержал вице-премьер Юрий Трутнев на прошедшем 25 июля заседании Госкомиссии по развитию Арктики, отметив при этом неудовлетворительную работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

«Комиссия приняла решение указать на неудовлетворительную работу Министерства природных ресурсов по разведке и освоению арктических месторождений: и денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, и месторождения не осваиваются длительный период», — сказал Юрий Трутнев журналистам после заседания Госкомиссии.

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Как отмечает «Ъ», «Росгеология» уже имеет госконтракты на сумму около 30 млрд руб. как единственный исполнитель подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы». Однако допускает неисполнение условий и привлекает китайских специалистов для проведения сейсмики на шельфе.

В самом холдинге заявили, что для разработки программы будет создана рабочая группа, но от подробных комментариев отказались.

Напомним также, что недавно глава «Роснефти» Игорь Сечин письменно обратился к президенту страны с просьбой выделить нефтяникам 2,6 трлн руб. налоговых льгот для освоения Арктики.

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Однако Владимир Путин ввел мораторий на выделение налоговых льгот нефтяникам до конца 2019 года.