Калуга, , 18:36 — REGNUM

Калужская область приступила к созданию государственной региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, сообщает 29 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию начальника управления архитектуры и градостроительства региона Олега Стрекозина.

Калужане смогут узнать сведения о земельном участке в онлайн режиме Admoblkaluga.ru

Основная задача новшества — это предоставление органам исполнительной и муниципальной власти, физическим и юридическим лицам сведений, необходимых для осуществления градостроительной, инвестиционной и хозяйственной деятельности.

«На первом этапе развернута тестовая версия, в которую загружается информация по объектам Обнинска и Ферзиковского района. Их выбрали в качестве пилотных муниципалитетов. В 2021 году актуальные данные по всему калужскому региону станут доступны широкому кругу пользователей», — сказал Стрекозин.

Калужский регион вошёл в 20 российских субъектов, приступивших к созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.