Москва, , 22:27 — REGNUM

В отношении четырёх компаний в Москве возбуждено административно дело по признакам картельного сговора. Антиконкурентное соглашение выявило московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщается на официальном сайте ведомства.

Антимонопольный орган установил, что за два года компании приняли участие в 18 аукционах на закупку медицинских расходных материалов, врачебного оборудования и хозтоваров для столичных городских и детских поликлиник и больниц на общую сумму в 13,7 млн рублей.

При этом снижение начальной цены всех контрактов в большинстве случаев составило 0,5%, что не дало заказчикам эффективно расходовать собственные бюджетные средства. Московское УФАС РФ установило факты, свидетельствующие об обмене информацией и взаимодействии между компаниями. Если вина компаний будет доказана, им грозит штраф до половины суммы начальной стоимости торгов.

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