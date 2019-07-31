Вашингтон, , 01:21 — REGNUM

Крах американского доллара предсказывают уже давно, но до сих пор валюта США держится крепко и неплохо себя чувствует. Почему, сколько веревочке не вейся, а конец эпохи доллара не за горами, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Казалось бы, после падения советской системы доверие к доллару возросло до космических высот. В прошлом году, судя по отчетам системы SWIFT, в долларах происходило 42,63% всех международных платежей. По данным МВФ, 62,48% валютных резервов стран мира находятся в долларе. И тем не менее, такой авторитетный источник как GP Morgan Chase прогнозирует, что серьезные вклады пора потихоньку из доллара уводить. Информация об этом просочилась в открытый доступ из прогноза подразделения Private Banking названной корпорации, в котором четко рекомендуется на случай внезапной рецессии сбрасывать азиатские валюты и убегать в швейцарские франки, японские иены, криптовалюты и золото.

В прошлые кризисы подобные рекомендации содержали в себе и упоминания американского доллара, в этот же раз о нем ни слуху ни духу. Молчание легко объяснимо, оно означает, что доллар с точки зрения специалистов GP Morgan перестает быть столь же надежным, каким он являлся на протяжении почти сотни лет. Перспектива окончательного отказа от доллара с точки зрения авторов рекомендации среднесрочная, а значит, от 5 до 10 лет осталось миру пребывать в царстве доллара. Прогноз кровно заинтересованных банкиров — это не политическая пропаганда, а нечто весьма конкретное.

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