Чебоксары, , 18:02 — REGNUM

Арбитражный суд Чувашии принял в производство исковое заявление открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в отношении акционерного общества «Промтрактор-Вагон» из Канаша. РЖД взыскивает более 44,67 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные суда.

Исковое заявление РЖД от 9 июля 2019 года принято в производство 18 июля, возбуждено производство по делу. Согласно документу, РЖД требует взыскать с канашского «Промтрактор-Вагона» 44 675 242 рублей 78 копеек. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов».

Предварительное судебное заседание назначено на 8 августа.

Напомним, «Промтрактор-Вагон» входит в структуру концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Финансовые проблемы на КТЗ начались после того, как не был возвращён многомиллиардный кредит, который в 2011 году ей выдала группа банков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году было принято решение по интегрированию КТЗ в состав государственной корпорации «Ростех» (военный дивизион) и АО «Трансмашхолдинг» (гражданский дивизион). Предприятия, расположенные в Чувашии (АО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Промтрактор» и ПАО «Чебоксарский агрегатный завод») вошли в гражданский дивизион. На площадках в Чувашии произошло переназначение руководства на всех предприятиях.