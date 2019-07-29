Горно-Алтайск, , 18:01 — REGNUM

Правительство Республики Алтай и Министерство энергетики РФ проработают механизмы снижения энерготарифов в регионе. Такая договорённость, как сообщает пресс-служба республиканского правительства, была достигнута врио главы Алтая Олегом Хорохординым и министром энергетики России Александром Новаком, который 29 июля провёл в Горно-Алтайске заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения регионов Сибирского федерального округа.

Новак, в частности, отметил, что властями республики по инициативе Хорохордина формируется масштабная программа развития. «Сегодня в процессе обсуждения мы наметили, каким образом будет развиваться электросетевое хозяйство, чтобы обеспечить надежное электроснабжение и подключение новых потребителей. Обсуждали и проблему высоких тарифов, исторически сложившуюся в регионе. Мы наметили некоторые механизмы, которые будем использовать, чтобы получить эффект по снижению», — сказал министр.

Олег Хорохордин, в свою очередь, заявил, что при успешной реализации намеченных мероприятий «возможно реальное снижение тарифов». В своём инстаграм-аккаунте он назвал достигнутую договорённость важной новостью для жителей республики. «Совместно с федеральным министерством был согласован комплекс мер, при успешной реализации которого мы сможем добиться значительного снижения тарифов на электроэнергию в Республике Алтай», — отметил он.

«Я убеждён, что это станет стимулом для успешного экономического развития нашего региона и более комфортной жизни для каждого из вас», — подчеркнул Олег Хорохордин.

https://www.instagram.com/p/B0f2kVaJfdP/

В ходе визита в Республику Алтай Александр Новак вместе с Олегом Хорохординым посетил Майминскую солнечную электростанцию и провёл совещание по вопросам состояния и развития энергосетевого хозяйства региона.

В рейтинге доступности электроэнергии для населения, составленном в 2018 году РИА «Рейтинг», Республика Алтай занимала 83-е место из 85. Долгое время региона не имел собственной генерации энергии, а в настоящее время активно развивает «зелёные» технологии получения энергии. В частности, в Шебалинском и Усть-Коксинском районах планируется построить солнечные электростанции мощностью по 25 МВт каждая. Ещё три станции уже возводятся в Онгудайском, Чемальском и Усть-Канском районах.

Кроме того, до 2021 года планируется реконструировать Чемальскую ГЭС, построенную ещё в 1935 году. Её эксплуатацию прекратили после аварии в 2011 году. «Этот объект является не только знаковой достопримечательностью для Чемальского района, но крайне важен и с точки зрения повышения надежности электроснабжения района. Старое машинное отделение мы обязательно сохраним как памятник архитектуры, но будут работать новые современные генераторы», — заявил Олег Хорохордин во время посещения ГЭС в мае 2019 года.