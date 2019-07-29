Севастополь, , 18:00 — REGNUM

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Республика Крым в 2019 году закупит сотни единиц медицинского оборудования и изделий на 1,2 млрд рублей. Об этом 29 июля на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В текущем году будет закуплено 38 единиц медицинского оборудования на 283 млн рублей. Для онкологического диспансера и республиканской детской клинической больницы приобретут 88 единиц оборудования и медицинских изделий на 456 млн рублей. Ещё 12 контрактов на сумму 161 млн рублей планируется заключить до середины августа 2019 года. Закупки на оставшиеся средства будут проведены в четвертом квартале года», — уточнил Аксёнов.

По его словам, общий объем финансирования, предусмотренный нацпроектом до 2024 года — 15,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что в Крыму многое делается для профилактики онкологических заболеваний.

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