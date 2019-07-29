Тамбов, , 17:53 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудил с заместителем председателя правительства России Алексеем Гордеевым актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса региона и пригласил его принять участие в традиционном Дне садовода в Мичуринске, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Рабочая встреча вице-премьера российского правительства Алексея Гордеева и тамбовского губернатора Александра Никитина состоялась сегодня, 29 июля. Глава региона рассказал о ходе уборки урожая, отметив, что озимые, ранние зерновые и зернобобовые культуры убраны на трети посевных площадей. Средняя урожайность составляет 29 ц/га. Снижение прогнозируемого валового сбора зерновых в текущем году объясняется неблагоприятными погодными условиями в период вегетации сельскохозяйственных культур — атмосферной и почвенной засухой с третьей декады мая до конца июня.

«Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей позволяет реализовывать в области крупные инвестиционные проекты, а также развивать фермерские хозяйства, в особенности семейные фермы и плодово-ягодные КФХ. Осенью этого года планируется запустить первую очередь тепличного комплекса в Мичуринском районе «Технологии тепличного роста», инфраструктура для которого создана на основе государственно-частного партнерства», — отметил глава администрации Тамбовской области.

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Александр Никитин пригласил Алексея Гордеева принять участие в традиционном Дне садовода в Мичуринске 13−15 сентября. Всероссийская выставка «День садовода», которая проходит под эгидой Минсельхоза России, зарекомендовала себя как крупное событийное мероприятие не только для профессиональных садоводов, но и для садоводов-любителей, потребителей плодово-ягодной продукции и туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «День садовода» в прошлом году состоялась в 13-й раз в единственном в стране аграрном наукограде Мичуринске. Она начиналась как региональная выставка, расширив границы до международного уровня.