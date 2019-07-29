Севастополь, , 17:40 — REGNUM

Власти Крыма и Севастополя обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой определить единого поставщика на крупные заказы в рамках ФЦП, чтобы исключить риск работы с недобросовестными подрядчиками. Об этом 29 июля на совещании в Севастополе заявил врио губернатора города-героя Михаил Развожаев.

«У нас на конкурсы выходят недобросовестные подрядчики, которые получают авансы и потом растворяются. Сергей Валерьевич Аксёнов меня поддержит. Поэтому мы предлагаем проработать вариант определения единственных поставщиков в рамках национальных проектов и ФЦП в Севастополе и в Крыму, для объектов хотя бы свыше 500 млн рублей», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне отставки губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников высказывал опасения по поводу возможной задержки строительства новых медучреждений в городе, если федеральные власти не одобрят привлечение единого подрядчика.

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