Севастополь, , 17:39 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что освоение выделенных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в Крыму и Севастополе осуществляется крайне медленно, и это не есть хорошо. Об этом Медведев заявил сегодня, 29 июля, на совещании по реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Медведев сразу сказал, что одна из главных проблем — это освоение выделенных средств на национальные проекты. И в Крыму, и в Севастополе освоение осуществляется крайне медленно.

«Кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% — и по Севастополю, и по Республике Крым», — сказал председатель правительства России.

Он потребовал ускорения процесса освоения выделенных средств и повышения эффективности этого освоения.

Медведев подчеркнул, что за прошедшие пять лет с момента воссоединения власти занимались интеграцией полуострова в политическое, экономическое и правовое поле России. Но теперь работа выходит на качественно новый уровень, связанный с национальными проектами.