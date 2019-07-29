Рязань, , 17:35 — REGNUM

В Рязанской областной думе обсуждаются планы по продлению сроков действия регионального материнского капитала. Кроме того, у жителей области хотят узнать, на какие цели стоит расширить использование средств. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба представительного органа.

По данным властей, чаще всего рязанцы вкладывают региональный материнский капитал в ремонт жилья. При этом 11,5% семей так и не реализовали сертификаты — у них нет собственного жилья или возможности его приобрести. В ходе публичного опроса власти хотят определить, на какие цели стоит разрешить тратить средства областного маткапитала: на образование детей, на покупку мебели, бытовой техники, компьютера или автомобиля или предложить свой вариант ответа.

Региональный материнский капитал, как мера поддержки многодетных семей, введена в Рязанской области с 2011 года. За это время выдано почти семь тысяч сертификатов. В соответствии с условиями, средства капитала могут быть направлены на приобретение (строительство) жилья, его ремонт или обеспечение коммуникациями.