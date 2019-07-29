Севастополь, , 17:28 — REGNUM

Очередь в детские сады Крыма насчитывает 20 тысяч мест, к 2020 году власти республики смогут решить эту проблему. Об этом 29 июля на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Севастополе сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Наши целевые показатели нацпроекта «Образование» достигаются в том числе и в результате реализации ФЦП. До 2022 года будут введены в эксплуатацию в общей сложности благодаря ФЦП и региональным проектам 122 объекта детского дошкольного образования. В полном объеме закроем потребность в местах — на сегодня она 20 тысяч мест. Все программы утверждены, сроки согласованы», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители симферопольского массива Каменка выступили против строительства мусороперерабатывающего завода и приюта для бездомных в их микрорайоне, потребовав у властей открытия нового детского сада для своих детей.

Подробности: «Нам нужен детский сад, а не помойка»: крымчане против мусорного завода