Пермь, , 17:29 — REGNUM

В Перми на участке от улицы Лебедева до улицы Уральской начали укладывать бесшовные трамвайные пути. Уже проложено 75 метров, осталось столько же, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Укладка бесшовных трамвайных путей в Перми © Ульяна Фефелова. gorodperm.ru

Стоит отметить, ранее трамвайные пути заменили на Северной дамбе. Сейчас ремонт планомерно продвигается вверх, в сторону улицы Розалии Землячки с отворотом на улицу Крупскую.

В департаменте дорог и транспорта подчеркнули, что именно трамваи станут опорным видом транспорта не только центральной части города, но и других районов.

Напомним, в Перми в 2019 году, несмотря на протесты населения, ликвидировали троллейбусный парк. Чиновники указывали на низкий пассажиропоток, в то же время подчеркивая, что количество пассажиров в трамваях выросло. В мэрии прогнозируют рост пассажиропотока в этом виде транспорта. Это станет возможным благодаря тому, что трамвая в приоритете и трамвайную сеть муниципалитет намерен развивать.

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