Санкт-Петербург, 29 июля 2019, 17:21 — REGNUM
Для борьбы с финансированием терроризма нужны комплексные меры, ведь, кроме онлайн-кошельков и иных «электронных» способов перевода средств, по-прежнему существуют и наличные деньги, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 июля, глава агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя утверждение запрета на анонимные онлайн-платежи.
Как сообщалось ранее, Совет Федерации принял законопроект, согласно которому для пополнения электронного кошелька нужно будет использовать банковский счет. Это позволит установить личность плательщика и ограничивать подозрительные операции, полагают авторы законопроекта, участники рынка в свою очередь сообщили, что большинство операций и так осуществляются авторизованными пользователями. В случае подписания закона президентом он вступит в силу в 2020 году.