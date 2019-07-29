Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM

Для борьбы с финансированием терроризма нужны комплексные меры, ведь, кроме онлайн-кошельков и иных «электронных» способов перевода средств, по-прежнему существуют и наличные деньги, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 июля, глава агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя утверждение запрета на анонимные онлайн-платежи.

Как сообщалось ранее, Совет Федерации принял законопроект, согласно которому для пополнения электронного кошелька нужно будет использовать банковский счет. Это позволит установить личность плательщика и ограничивать подозрительные операции, полагают авторы законопроекта, участники рынка в свою очередь сообщили, что большинство операций и так осуществляются авторизованными пользователями. В случае подписания закона президентом он вступит в силу в 2020 году.

«Большинство переводов — действительно авторизованные. К тому же и сейчас есть определенные ограничения по этим переводам — сколько можно осуществлять за сутки, сколько за месяц. С учетом переходного периода больших затруднений в работе операторов возникнуть не должно.

Что же касается борьбы с терроризмом, то здесь меры должны быть комплексными. Есть же, в конце концов, и наличные деньги. Нужен комплекс мер, который обеспечил бы невозможность какого-либо использования денежных средств для поддержки терроризма», — отметил Денис Кусков.