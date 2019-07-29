Таллин, , 17:15 — REGNUM

Принять участие в Российской энергетической неделе был приглашен министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса. Как сообщает национальный вещатель rus.err.ee приглашение поступило от министра энергетики России Александра Новака.

Сообщается, что в Москве 2−5 октября пройдет международный форум «Российская энергетическая неделя». Основные темы, которые будут обсуждаться на форуме, вопросы нефтегазовой и угольной отраслей, электроэнергетики, энергоэффективности, сценарии развития мировой энергетики, а также инновационные технологии и сфере традиционных и альтернативных источников топлива.

Участниками форума станут руководители различных профильных государственных учреждений, организаций и энергетических компаний как российских, так и иностранных, а также представители международного экспертного сообщества.