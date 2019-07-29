Екатеринбург, , 17:24 — REGNUM

На Свердловской железной дороге обновят инфраструктуру для пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре СвЖД.

Главным изменением станет реконструкция вокзала в Сургуте (ХМАО). Уже сейчас подготовлена необходимая документация для начала работ. На свердловских станциях Невьянск и Верх-Нейвинск уже стартовало проектирование высоких платформ, а вокзалы Тюмени и Перми адаптируют для маломобильных пассажиров.

Из изменений поменьше — в Тюмени планируется организовать пешеходный переход и на многих вокзалах и станциях СвЖД будут модернизированы санитарные комнаты.

Напомним, в первые полгода 2019 года в СвЖД инвестировали более 7 млрд рублей. Всего в 2019 году в магистраль вольют 30,3 млрд рублей инвестиций, что больше на 16,1%, чем в 2018 году.

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