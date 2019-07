Москва, , 17:09 — REGNUM

Представленный отчет PNAS не содержит новых выводов и гипотез, относительно происхождения изотопа рутения-106, обнаруженного в пробах воздуха в 2017 году, заявили в госкорпорации «Росатом», комментируя результаты исследования об источниках происхождения изотопа рутения-106 в сентябре 2017 года, которые были опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of sciences of the USA (PNAS).

Данные, приводимые в этом докладе, фактически не отличаются от используемых ранее целым рядом экспертов и специальной Международной независимой научной комиссией в составе ученых из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России, которая также не установила связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли, сообщили в Росатоме.

В госкорпорации обратили внимание, что отчет PNAS построен на гипотезах, но при этом авторы указывают на ФГУП «ПО «Маяк» и подчеркивают, что предприятие должно быть рассмотрено как вероятный источник выброса. «Специалистами и учеными эта версия уже рассматривалась неоднократно. Отсутствие причастности ФГУП «ПО «Маяк» к происхождению было подтверждено рядом внешних и внутренних проверок, в составе регулятивных органов, привлеченных экспертов и комиссий», — говорится в комментарии Росатома.

Также там напомнили, что специалисты ФГУП «ПО «Маяк» ранее также давали комментарий и по поводу «цериевой версии» происхождения рутения. «Работы по изготовлению источника на основе церия-144 ни при каких обстоятельствах не могли привести к повышенному выбросу рутения-106. С августа по ноябрь 2017 года работы по изготовлению источника церия-144 проводились только с концентратом редкоземельных элементов, в котором рутений-106 мог находиться только в «следовых» количествах. Все образовавшиеся на предварительной стадии жидкие растворы, содержащие в том числе и изотопы рутения, были еще в июле 2017 года направлены на хранение в специальное хранилище», — подчеркнули в госкорпорации.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные установили источник выброса рутения в 2017 году