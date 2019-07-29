Краснодар, , 17:09 — REGNUM

Четверо жителей города Сочи Краснодарского края предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве — им вменяют обман 60 участников долевого строительства на общую сумму в 60 млн рублей. Расследование дела завершено и передано в Хостинский районный суд города Сочи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 29 июля.

«По версии следствия, обвиняемые — руководитель и сотрудники общества с ограниченной ответственностью, являясь частными застройщиками, привлекли денежные средства более 60 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в городе Сочи. Злоумышленники возводили здания без разрешительных документов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 60 миллионов рублей», — сообщила Волк.

Двое фигурантов уголовного дела находятся под стражей, ещё двое — под домашним арестом. На имущество обвиняемых суд наложил арест.

Отметим, ранее в администрации Сочи сообщили о сокращении числа проблемных объектов жилищного строительства вдвое — из 28, значившихся в начале 2018 года, десять достроены, для шести найдены инвесторы.