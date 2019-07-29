Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM

Инвестиции РЖД в развитие Свердловской железной дороги за первые шесть месяцев 2019 года составили более 7 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре СвЖД.

Всего в 2019 году на нужны дороги направят 30,3 млрд рублей инвестиций. Это больше на 16,1%, чем в 2018 году.

Деньги пойдут на развитие стратегических направлений СвЖД. В частности, в рамках «Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года» будет усилены пропускные и провозные способности железнодорожных линий.

Напомним, в первую половину 2019 года на Среднем Урале резко увеличилось число пассажиров на высокоскоростных электропоездах «Ласточка». На них проехалось 26% больше пассажиров, чем в первые шесть месяцев 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале вырос объём перевозок скоростными «Ласточками»