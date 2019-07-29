Махачкала, , 17:06 — REGNUM

Строительство современного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей запланировано компанией ООО «ФерЭльГам» в Дербентском районе Дагестана. Производственная мощность предприятия составит порядка пяти тысяч тонн в год. Об этом рассказали участники заседания совета при главе республики по улучшению инвестиционного климата, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе руководителя региона.

На реализацию проекта инвестор планирует потратить около 2,4 млрд рублей. Тепличный комплекс расположится на участке площадью 75,5 га. После введения предприятия в эксплуатацию будет создано 200 постоянных рабочих мест и ещё 250 сезонных.

Члены совета рассмотрели вопрос предоставления инвестору земельного участка без проведения торгов и приняли положительное решение. При этом было отмечено, что если заявленные инвестором показатели не будут достигнуты, то землю вернут обратно республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля совет при главе Дагестана по улучшению инвестиционного климата принял решение о предоставлении в аренду участков по пять гектаров без проведения торгов для ООО «Ириб» на строительство завода по производству соков из овощей и фруктов и для ООО «Агромит» на возведение мясокомбината и убойного цеха.

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