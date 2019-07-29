Севастополь, , 17:02 — REGNUM

В Севастополе вернут льготы для городской свободной экономической зоны, которые были отменены в 2018 году. Об этом 29 июля сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с главами Крыма и Севастополя.

«Нужно вернуться к разговору о сохранении и возобновлении соответствующих льгот. Я дам поручение. Прошу вас отработать вместе с нашим министерством экономического развития, министерством финансов и рядом других ведомств, которые этим занимаются, и конкретные предложения сформулировать», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, с окончанием льготного периода резко упало количество резидентов свободной экономической зоны в городе.