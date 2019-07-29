Тбилиси, , 16:34 — REGNUM

Курс грузинской валюты — лари — продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные торгов.

С начала 2019 года лари обесценился уже на 19%. Если в конце 2018 года за один доллар США давали 2,44 лари, то теперь показатель достиг 2,90 лари.

Экономисты всерьез опасаются, что лари будет обесцениваться и дальше и в итоге преодолеет психологическую отметку в 3 лари за доллар США.

При этом грузинские экономисты указывают, что в условиях плавающего курса лари Национальный банк Грузии всё равно имеет некоторые рычаги влияния на курс национальной валюты, но, по всей видимости, не собирается их использовать.

Заместитель бизнес-омбудсмена Грузии Леван Каландадзе заявил, что для грузинских бизнесменов девальвация лари стала самой актуальной темой.

По его словам, никто уже особо не обсуждает проблему государственного регулирования экономики или проблему ухудшения бизнес-среды, или же затянувшиеся во времени решения государственной власти.

«То, что еще месяца два-три назад было актуально, лари сегодня сделало второстепенным», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, падение лари ускорилось в конце июня на фоне массовых беспорядков в Тбилиси, вызванных нападением прозападной грузинской оппозиции на российскую делегацию, прибывшую в столицу Грузии для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Так, 20 июня курс лари по отношению к доллару упал сразу на 2,5%. Если 20 июня объявленный Национальным банком Грузии официальный курс лари к доллару составлял 2,7871, то сегодня, 29 июля, в пике падения он достигал 2,9321.

Каландадзе подчеркнул, что решающим фактором в формировании курса лари являются ожидания и эти ожидания должны управляться. Однако власти явно не занимаются этим.