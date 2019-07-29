Тамбов, , 16:29 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписали меморандум о создании консорциума «Вернадский — Тамбов». Также стороны обсудили перспективы сотрудничества, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Программа консорциума, меморандум о создании которой подписали Александр Никитин и Виктор Садовничий, направлена на развитие высокотехнологичного сельского хозяйства и промышленности, сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Планируется, что уже в этом году начнется реализация ряда проектов. Они касаются хранения и обработки больших массивов данных, очистки техногенных вод от тяжёлых металлов и радионуклидов, разработки многоцелевых пластичных смазок для использования в условиях Арктики и Крайнего Севера с применением противоизносных присадок на основе графена. Результаты совместных исследований будут использованы тамбовскими предприятиями.

В основе консорциума «Вернадский — Тамбов» — три составляющие: наука, образование и промышленность. Надежным партнером, обладающим высокими компетенциями мирового уровня, выступает МГУ имени М.В. Ломоносова. Координатором консорциума в регионе станет ассоциация «Объединённый университет им В.И. Вернадского», в составе которого научные и образовательные организации, а также высокотехнологичные центры. Его учредителями являются Тамбовский государственный технический университет и Мичуринский государственный аграрный университет.

В регионе отмечают, что проект создания региональных научно-образовательных консорциумов, объединяющих ведущий университет, несколько региональных вузов и научно-исследовательских институтов и социально-ориентированный бизнес, принадлежит академику Виктору Садовничему. Эта инициатива поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Ранее МГУ подписал семь региональных меморандумов: с Ханты-Мансийским автономным округом, Удмуртией, Кабардино-Балкарией, Кемеровской, Московской областями, Татарией, Хабаровским краем.

Кроме того, на встрече речь шла также о взаимодействии МГУ и компании «Иннопрактика» в части методического и организационного сопровождения проекта по созданию инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина». В МГУ уже создается инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» и есть опыт подготовительной работы. Напомним, проект «Мичуринская долина» включает разработку новых конкурентоспособных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, создание высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест.

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Помимо этого, стороны рассмотрели инициативу по проведению в Тамбовской области международной научно-практической конференции вузов и предприятий в сфере нанотехнологий «Графен и родственные структуры: синтез, производство и применение».

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